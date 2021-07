Tarcila Rivera Zea : « Les nominations de femmes autochtones sont de vrais progrès »

C’est l’une des personnalités indigènes les plus reconnues du Pérou et dans le monde. Tarcila Rivera Zea œuvre depuis plus de trente-cinq ans pour la défense des droits des peuples autochtones, en particulier auprès des femmes et des jeunes, dans plusieurs instances internationales notamment. Elle siège actuellement à la commission internationale « Les futurs de l’éducation » de l’Unesco, ainsi qu’au comité d’éthique du tribunal électoral, au Pérou, où elle dirige Chirapaq, un centre pour les cultures autochtones qu’elle a fondé.

Elisa Loncón au Chili et Mary Simon au Canada, après Deb Haaland aux États-Unis… Que vous inspire la promotion de ces personnalités autochtones dans leurs pays respectifs ?

Tarcila Rivera Zea : C’est très important pour nos peuples, et pour les femmes en particulier. Nous nous sentons représentées par elles, qui ont consacré leur vie à leur peuple et à leur culture. Dans une société chilienne réputée anti-autochtone, c’est un grand succès de voir l’une d’elles élue présidente de l’Assemblée constituante, alors que les communautés indigènes comptent pour à peine 12 % de la population. De même pour Mary Simon, qui a mis toute sa vie ses compétences au service de son peuple, les Inuits, et d’autres peuples autochtones : sa nomination frappe dans un Canada choqué par la découverte de centaines de tombes d’enfants morts dans des internats catholiques, ce qui pousse l’État à compenser ces actes inacceptables.

Quant à la nomination de Deb Haaland à ce poste si important de ministre de Joe Biden… Elle a toujours défendu les peuples indigènes, notamment leurs droits territoriaux. Elle est totalement engagée auprès d’eux sur les questions environnementales.

Mais ces émergences restent isolées…

Et même symboliques. Cependant, il ne s’agit pas d’aumône et il faut reconnaître ces promotions comme de vrais progrès, car nos peuples se sont battus sur de multiples fronts au cours des cinquante dernières années.