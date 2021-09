CultivonsNous.tv : « Un petit Netflix de l’agriculture »

La nouvelle chaîne CultivonsNous.tv, tournée vers les sujets « du champ à l’assiette », connaît déjà un succès appréciable. Derrière elle, un réalisateur hors pair, fils et petit-fils d’agriculteur, Édouard Bergeon.

Ici, un portrait de Maurice et de sa femme, nonagénaires. Toujours à l’œuvre, en Haute-Vienne, paysans depuis l’après-guerre, dès 1947. Dans les années 1960, Maurice croisait un pionnier alertant sur l’impact de la chimie sur les sols et les animaux. De quoi s’ouvrir et se lancer « dans le bio ». Là, un film, Le Blé, notre pain quotidien, d’Alexandre Largeron et Émilie Darnaud, revenant aux origines de l’agriculture, sur cette première plante cultivée dans le monde et aliment de base d’un tiers de la…