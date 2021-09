Maya : « Donner à voir un féminisme antifasciste »

Quand on pense antifa, on imagine souvent un milieu extrêmement masculin, viriliste, violent et inaccessible aux femmes. Ce n’est pas la réalité des organisations antifascistes créées récemment : Maya Valka en est une illustration. Figure publique de la section parisienne de la Jeune Garde, elle y est engagée depuis sa création, en octobre 2020. « À Paris, quand on s’est lancés, la situation était plus calme que dans d’autres villes, notamment parce qu’un travail antifasciste de terrain était très bien mené depuis plusieurs années, mais ça n’a pas empêché des attaques, notamment de cortèges en manifestation. » Pour cette militante et ses camarades, créer une Jeune Garde avait pour objectif de créer une organisation antifasciste fournissant un travail « du quotidien » non pas dans l’urgence, mais pour tenir le terrain et empêcher l’extrême droite de se développer.

Si les femmes sont nombreuses au sein des différentes sections de la Jeune Garde, c’est à Paris qu’elles sont le plus visibles. Choisir Maya comme figure publique s’est imposé comme une évidence :