« Haut et fort », de Nabil Ayouch : Prose combat

Avec Haut et fort, Nabil Ayouch dresse le portrait vibrant d’une jeunesse marocaine qui trouve dans le rap un moyen d’expression et d’émancipation.

Adepte d’un cinéma ancré dans le réel, à forte résonance socio-politique, Nabil Ayouch poursuit son auscultation du Maroc contemporain avec son nouveau long métrage, Haut et fort, présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes.

Haut et fort, Nabil Ayouch, 1 h 41. Désireux de réaliser un film donnant la parole à la jeunesse actuelle tout en faisant écho à l’importance du rap pour cette génération (importance que les mouvements contestataires survenus ces dernières années dans les pays du Maghreb ont permis de bien mesurer), le cinéaste franco-marocain se focalise ici sur un groupe d’une quinzaine d’adolescents, garçons et filles, qui participent à des ateliers de hip-hop – musique, texte et danse – dans un centre culturel à Casablanca. Jeune homme taciturne et solitaire, ancien rappeur, Anas se charge de les guider sans les ménager afin de les amener à prendre confiance et à s’exprimer le plus justement possible.

Peu à peu, les personnalités s’affirment, le groupe se soude, des chansons et des chorégraphies prennent forme. Aboutissement de ce processus d’apprentissage, un grand concert de fin d’année se profile. Loin d’être consensuel, l’événement va susciter une confrontation directe avec certains parents des élèves et tous les religieux intégristes aux yeux (et oreilles) desquels le hip-hop incarne le mal, comme la musique et la danse en général.