La semaine d'Aurel : les évêques contre la pédocriminalité et la réouverture des USA

par Politis.fr ,

À quoi sert la conférence des parties (COP) climat, réunie à Glasgow depuis ce dimanche 31 octobre et pour deux semaines ? Comment peut-elle enrayer le réchauffement de la planète qui s’accélère, avec des effets de plus en plus catastrophiques ? On en discute dans ce nouvel épisode de Penser les Luttes