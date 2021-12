Appel à soutiens : À quoi servent vos dons ?

1 Une nouvelle formule pour moderniser notre hebdo

Nous allons faire évoluer en profondeur notre manière de concevoir le journal, afin de nous adapter aux mutations de la presse. Avec la multiplication de médias spécialisés dans l’information en continu, nous devons revoir, en tant qu’hebdomadaire, notre manière de suivre l’actualité, et parler avant tout des informations passées inaperçues ou de celles et ceux que l’on entend peu dans les médias. Nous allons aiguiser notre ligne éditoriale et opérer des choix rédactionnels plus marqués. Nous nous consacrerons en priorité à des articles à forte originalité ajoutée – enquêtes, reportages, portraits en format long, sujets inédits, modes de traitement plus variés. Ce sont des coûts supplémentaires : plus de temps de production journalistique (rédactionnel, photographie), plus d’infographies, plus de travail pour l’équipe de fabrication, etc.

Cette évolution éditoriale va de pair avec une transformation physique du journal. Notre objectif : rendre la lecture et le maniement plus agréable (police, couverture, charte graphique). Nous voulons aussi marquer ces changements à travers une rénovation de notre maquette (rubriques, iconographie) que nous souhaitons plus moderne et rythmée.

2 Un site Internet rénové

Le nouveau site de Politis est en construction. Une architecture plus simple, une navigation plus fluide, une esthétique épurée… Il s’agit de faciliter votre lecture, d’améliorer la visibilité du site et son accessibilité. Place aussi à de nouveaux formats multimédias – le podcast audio a déjà trouvé une régularité, grâce à notre partenariat avec Radio Parleur et Basta !. Et nous travaillons bien sûr à une meilleure articulation et complémentarité entre l’hebdomadaire papier et le site Internet. Enfin, un nouveau site, c’est aussi une nouvelle boutique en ligne, plus pratique et plus visible, pour faciliter les abonnements et l’achat de numéro à l’unité.

3 Développer nos expertises

Pour être davantage visibles dans l’espace médiatique et attirer de nouveaux lecteurs et lectrices, nous allons davantage creuser nos domaines d’expertise – politiques migratoires, luttes climatiques, mouvements sociaux, violences policières, etc. Pour développer et enrichir ces nouveaux contenus, plusieurs journalistes seront mobilisés. Il nous faudra renforcer l’équipe, avoir recours à des formations, nous appuyer sur des professionnels indépendants spécialisés, créer une cellule « enquête ». Ce sont des investissements conséquents.

4 *Des dépenses *pour aller chercher de nouveaux lecteurs

Il nous faut convaincre 2 000 nouveaux abonné·es pour retrouver à terme un équilibre financier. Le défi est important, mais les dernières semaines ont montré que nous en étions capables, puisque le nombre d’abonnements augmente régulièrement depuis le mois de septembre. Il ne suffit pas de faire un bon journal, il faut convaincre celles et ceux qui croisent sa route de s’abonner. Paradoxalement, cela coûte d’abord de l’argent – il est nécessaire d’y consacrer des investissements importants, en communication, en promotion, ainsi que des moyens humains, techniques, commerciaux.

5 Renforcer la participation et les alliances pour peser dans le débat public

Pour peser davantage dans les débats, nous voulons relancer l’organisation d’événements « Politis » (conférences, débats, etc.), avec notamment la participation des lectrices et des lecteurs, et de l’association Pour Politis. Favoriser aussi de larges débats dans nos pages et sur notre site, et des rendez-vous avec nos journalistes pour prolonger nos enquêtes.

Nous voulons aussi forger des alliances durables avec des médias proches de Politis : nous avons d’ores et déjà engagé une coopération régulière avec le média en ligne Basta !, avec le producteur de podcast Radio Parleur, avec l’Observatoire des multinationales, dont les équipes sont en cours d’emménagement dans nos locaux. Tout cela demande de l’énergie, des synergies, mais aussi des fonds pour contribuer au renforcement de l’écosystème de la presse indépendante, et être davantage présents dans l’espace public.