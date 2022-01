Campagne de dons : Un immense merci !

Quel adjectif convoquerpour dire notre gratitude face à la déferlante de vos dons depuis un mois et demi ? Ils sont pour nous un signal essentiel : Politis doit vivre, puisque vous êtes là, répondant présent et témoignant de l’utilité de notre journal dans le paysage médiatique. Sans vous, sans votre attachement et votre engagement, rien ne serait possible. Grâce à vous, Politis a un avenir. Nous avions besoin de 500 000 euros pour ne pas être en cessation de paiements au printemps 2022. C’est avec un immense soulagement que nous faisons nos comptes en cette fin de campagne : ce sont plus de 650 000 euros qui nous sont parvenus depuis le lancement de notre appel, le 18 novembre dernier !

Rejoignez l’association Pour Politis ! Il y a eu le sauvetage de 2006, il y aura désormais 2021 au nombre de ces formidables (et heureusement rares) batailles de soutien à Politis, qui soudent ce journal et ses lecteurs. En 2006, nous avions créé l’association Pour Politis, destinée à recevoir vos dons. Au cours de la campagne qui vient de s’achever, un tiers des dons qui nous sont parvenus nous ont été adressés directement par ce canal. L’association Pour Politis est l’actionnaire majoritaire de Politis SAS (notre entreprise éditrice), elle détient non seulement 74 % de ses actions, mais surtout elle est codirigée par deslectrices et des lecteurs de Politis, conjointement avec l’équipe salariée du journal. Elle a joué un rôle privilégié dans la mobilisation de sauvetage que nous venons de mener. Aussi, comme en 2006, nous vous invitons à y adhérer (via le journal [voir page 6], le site www.politis. fr ou en écrivant à association@politis.fr) pour rejoindre ses quelque 600 membres et participer à ses activités. Au quotidien, animée par une équipe bénévole et un coordinateur salarié à mi-temps, notre association installe ses tables dans des dizaines de salons, conférences et événements à travers la France, afin de promouvoir le journal. Pour Politis, dans vos régions, ce sont des militants qui tissent des liens avec le milieu associatif et syndical. C’est un renforcement précieux de la voix de Politis dans le débat public, plus que jamais nécessaire dans cette année 2022 pavée de périls politiques, sociaux et écologiques. Le bureau de l’association Pour retrouver durablement un équilibre financier, nous devons encore convaincre plusieurs milliers de nouveaux abonnés. Nous avons déjà parcouru une partie du chemin : vous êtes des centaines à nous avoir rejoints ces dernières semaines, sensibilisés par notre appel à soutien et par des campagnes de communication plus importantes. Même si beaucoup reste à faire, nous sommes désormais plus confiants : la consolidation de notre situation est bel et bien engagée.

Après cette phase d’intense mobilisation, reste l’essentiel à mettre en musique : faire vivre et développer un média indépendant, profondément ancré à gauche, fidèle à son histoire au cœur de l’écologie politique et des mouvements sociaux. Dans la bataille culturelle qui se joue, nous voulons contribuer à reprendre l’offensive pour dire quelle société nous voulons construire et comment. L’urgence démocratique, écologique et sociale nous oblige. L’heure n’est plus à débattre de la nécessité de bifurquer, mais à construire des espaces pour accélérer les changements nécessaires. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’avenir possible sans rupture franche avec le productivisme, le consumérisme, les logiques prédatrices, et donc avec le capitalisme. Qu’il n’y a pas d’avenir possible sans prise en charge radicale et immédiate du péril écologique. Sans partage des richesses, sans sortie du patriarcat, sans dénonciation inconditionnelle de toute forme de racisme.

Politis veut être, plus que jamais, le média de ces bifurcations. Nous voulons donner encore plus d’écho (de voix et de voies) aux nouvelles pensées et analyses qui tracent d’autres routes, nous aident à faire un pas de côté et à adopter de nouvelles perspectives. Nous irons à la rencontre de ces « bifurcant·es » qui ont déjà fait un bout de chemin, qui organisent des résistances fertiles, expérimentent, inventent. Et de celles et ceux qui sont encore loin de ces questionnements. Nous enquêterons avec encore plus de pugnacité sur les vents contraires, sur celles et ceux qui bloquent, climato-négationnistes, xénophobes, prédateurs… Politis doit devenir un espace d’élaboration politique de référence, où se discutent et s’inventent les « autres mondes possibles » que nous désirons.

À toutes celles et tous ceux qui nous suivent désormais, nous espérons que ce que vous lirez dans nos pages et sur notre site sera à la hauteur de vos attentes, et saura vous convaincre de cheminer à nos côtés pour longtemps encore. En ce début janvier, voici le vœu que nous formulons : construire avec vous un média qui contribue à inventer un avenir désirable par tou·tes et pour tou·tes.