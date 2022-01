À près de 40 ans, l’auteur de Seuls, actuellement en tournée, s’est imposé sur la scène en maniant philosophie, sociologie et exigence.

Il faut voir Haroun s’exercer à la géopolitique à propos du monde arabe, partagé entre les Coptes, les Berbères et les Perses, entre ceux « qui supportent l’OM et ceux qui achètent le PSG », où l’on retrouve l’été « les Qataris sur les Champs et les Marocains dans les champs ». Il faut voir Haroun parler des violences faites aux femmes pour un gratin trop salé, évoquer l’univers juif et sa « grande muraille de lamentations ». Il faut écouter Haroun triturer la langue des managers de start-up, sur les…