Reniement vaccinal

Il disait tenir « beaucoup à l’unité de la Nation », assurait que le « passe ne sera[it] jamais un droit d’accès qui différencie les Français » et ne « saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours comme les restaurants, les théâtres et cinémas ». C’était le 30 avril 2021 dans Le Parisien. Huit mois plus tard, dans les colonnes de ce même journal, Emmanuel Macron a « très envie de les emmerder », les non-vaccinés, « jusqu’au bout » car, faute d’injection, chacun d’entre eux deviendrait un « irresponsable », voire ne serait « plus un citoyen » tout court.

Des déclarations fracassantes qui, en plus de redonner de la vigueur aux manifestations anti-passe samedi 8 janvier, ont choqué les députés, déterminés à chahuter l’examen expressdu projet de loi à l’Assemblée pour dénoncer « l’immixtion du président de la République dans le débat parlementaire », comme le dénonce l’élu communiste Pierre Dharréville. Ils n’ont pas empêché l’adoption du texte en première lecture à 214 voix pour et 93 voix contre, malgré une majorité mal à l’aise devant les propos du Président. Les sénateurs étant bien décidés à prendre leur temps pour discuter du texte cette semaine, le passe sanitaire ne pourra pas être mis en œuvre à la date souhaitée, voire exigée, par l’exécutif du 15 janvier.

Cette sortie présidentielle en dit long sur la manière dont le chef de l’État a décidé de faire peser la responsabilité sur les individus eux-mêmes et non sur l’action politique qu’il mène depuis le début de la crise sanitaire.