Waly Dia : Éclats de rire sur France réac’

Pur produit de la génération « stand up », qui a inondé la scène du rire au début des années 2010 grâce au tremplin offert par Jamel Debbouze, Waly Dia met désormais sa science de la vanne au service d’un humour social_._

Né d’une mère française, infirmière en psychiatrie, et d’un père sénégalais ayant gravi les échelons de son entreprise pour finir directeur des achats, Waly Dia grandit dans un quartier populaire grenoblois. Sa chance, juge-t-il avec le recul, aura été de maîtriser deux langages, celui du quartier et celui de l’élite. « Deux formes d’intelligence qui ont chacune leur noblesse » et qui infusent encore son humour.