Hexagone à Marseille : ségrégation sociale, le mal des transports

Les médias Basta!, Politis et Radio Parleur explorent les angles morts de la présidentielle dans le cadre du podcast Penser les luttes, au plus près de celles et ceux qui font la démocratie. C’est le projet Hexagone. Seconde étape à Marseille, pour évoquer la question brûlante des transports, enjeu de transition écologique et de ségrégation sociale.