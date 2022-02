Jardins d’Aubervilliers : après le saccage des jardins, un centre aquatique inaccessible

Retardée par une mobilisation du collectif de défense des jardins, la première coulée de béton marque la fin de 4000 m² de verdure, remplacés par un centre aquatique qui ne correspond pas aux attentes des habitants du quartier.

La nuit emplit encore le ciel d’Aubervilliers, le froid transperce les couches de vêtements en ce mois de février. Il est 6h30 et une vingtaine de militants franchissent l’entrée du chantier du futur centre aquatique, destiné à accueillir les nageurs des Jeux Olympiques 2024 pour leurs entraînements. « Cette fois on rentre, indique une militante à l’accueil. On est pacifiste, il n’y aura pas de souci ». L’employé sourit, entente tacite. « Faites attention quand même, il y a de la boue. » 4000 m² d’une boue…