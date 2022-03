Gaëlle Jones, productrice de Soy Libre, œuvre pour que des formes différentes aient leur place dans l’espace cinématographique.

La productrice Gaëlle Jones, de Perspective films, est présente dans l’actualité à plus d’un titre. L’excellent Soy Libre, de Laure Portier, sort sur les écrans cette semaine (voir ci-contre), Les Affluents, de Jessé Miceli, y continue sa carrière, Il n’y aura plus de nuit, d’Éléonore Weber (lire Politis no 1658, du 15 juin 2021), récemment couronné d’un prix du Syndicat de la critique, bénéficie d’une ressortie, tandis que le premier film de Noah Teichner, Navigators, est présenté au Festival du réel, à…