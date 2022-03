« Wonder Woman enterre son papa », de Sophie Cusset : Ehpad, mon amour

Dans Wonder Woman enterre son papa, Sophie Cusset traite le quotidien d’une maison de retraite sous la forme d’un cabaret autobiographique.

L’envie de Sophie Cusset de consacrer un spectacle au « petit monde touchant et cruel » de l’Ehpad ne date pas du covid. Bien avant les débuts de l’épidémie, dont les ravages au sein des établissements en question ont attiré l’attention des médias, la comédienne et metteuse en scène mûrissait son projet. Le désir remonte, explique-t-elle dans Wonder Woman enterre son papa, sous la forme d’un faux préambule à rallonge, au moment de la mort de son père après neuf ans de résidence dans ce type de structure de…