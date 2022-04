Vers une explosion de la gauche ?

Entre un risque existentiel pour le PS, le PCF et EELV, et une victoire avant tout contre son propre camp pour LFI, une lourde défaite aux législatives est probable.

Six candidats de gauche se sont donc maintenus au premier tour de cette présidentielle. Six candidats pour environ 25 % de l’électorat français, à en croire la flopée de sondages qui nous sont quotidiennement servis. Comment une telle équation peut-elle se résoudre sans drame ? À la veille du scrutin, chacun place ses pions au cœur d’un échiquier de gauche au bord de l’implosion. Deux partis politiques jouent ainsi leur survie : le Parti socialiste (PS) et Europe Écologie-Les Verts (EELV). Deux partis qui…