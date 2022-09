Art et handicap en vedettes insolites au Miam

Apparu dans le paysage culturel sétois en 2000, à l’instigation de Bernard Belluc et d’Hervé Di Rosa (tous deux à la fois artistes et collectionneurs), le Musée international des arts modestes – Miam, en abrégé croquant – se voue aux formes artistiques les plus affranchies des normes et éloignées des institutions. « Fictions modestes & réalités augmentées », jusqu’au 8 janvier 2023 au Miam. lasgrandatelier.be Sous la direction de Françoise Adamsbaum depuis 2020, il présente actuellement une exposition de longue durée qui s’inscrit dans une nouvelle démarche expérimentale propice à des collaborations inédites.

Baptisée « Fictions modestes & réalités augmentées », l’exposition a été élaborée avec La « S » Grand Atelier. Affirmant sa ­singularité dès son nom, cette structure belge porte une approche alternative des rapports entre art(s) et handicap(s). Créée en 1991 par Anne-Françoise Rouche, elle agit depuis le début des années 2000 au sein d’une caserne désaffectée, à Vielsalm, petite commune rurale de l’Ardenne belge.