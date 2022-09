« Revoir Paris » d'Alice Winocour : une mémoire trouée

R evoir Paris. Un titre à entendre dans toute sa plénitude sémantique. Revoir Paris, non seulement comme on y retourne après une plus ou moins longue absence, mais aussi comme on le redécouvre, comme on ne l’a jamais vu. Alice Winocour a pertinemment choisi ce titre pour son quatrième long-métrage, qui raconte le retour à la vie « normale » d’une femme survivante d’un attentat.

Revoir Paris, Alice Winocour, 1 h 43.

Les actes terroristes survenus en France au milieu des années 2010 entrent peu à peu dans les fictions. On se souvient du personnage incarné par Reda Kateb dans la première saison d’En thérapie (1) ; ou d’Amanda (2), le film de Mikhaël Hers, dans lequel une petite fille devait continuer à vivre après la disparition de sa mère. L’approche d’Alice Winocour est aussi très personnelle : son propre frère se trouvait au Bataclan le 13 novembre 2015.