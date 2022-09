Santé : des pouvoirs publics aux petits soins avec Ramsay

Au pupitre, il y a Gabriel Attal. Au matin du 16 octobre 2019, il est alors secrétaire d’État à la jeunesse, rattaché au ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, depuis un an. C’est une conférence de presse un peu particulière. Invité lors de la deuxième édition des « Rencontres prévention santé » de la Fondation Ramsay Santé, Gabriel Attal loue notamment le service national universel et la stratégie de santé 2018-2022. Objectif ? « Gagner la bataille de la santé et des jeunes ».

Ce n’est pas la seule figure de la Macronie à avoir accepté l’invitation à cet événement. Un an plus tôt, il y avait Laurent Bigorgne, alors directeur du think tank libéral Institut Montaigne et ex-conseiller d’Emmanuel Macron en 2017, qui phosphorait au « pôle idées » de son équipe de campagne. Et Jérôme Salomon, déjà directeur général de la Santé depuis trois mois au ministère des Solidarités et de la Santé sous Agnès Buzyn et ex-conseiller santé d’Emmanuel Macron.