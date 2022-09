« Un été comme celui-ci deviendra la norme d’ici à 2050 »

Sécheresse, canicules, fonte des glaciers, inondations, incendies… L’inventaire des catastrophes climatiques de l’été 2022 n’est pas achevé et, pourtant, il comporte déjà de dramatiques records. Le Royaume-Uni a déclenché pour la première fois une alerte rouge « chaleur extrême » face au thermomètre approchant les 40 °C. La Chine a connu une vague de chaleur pendant plus de 70 jours consécutifs, le glacier alpin de la Marmolada a succombé aux 10 °C relevés à son sommet…

En France, la sentence de Météo France est tombée le 30 août : l’été 2022 (juin, juillet et août) est le deuxième le plus chaud observé depuis au moins 1900, avec un écart de + 2,3 °C par rapport à la moyenne 1991-2020. Juste derrière celui de 2003, durant lequel la canicule avait fait plus de 15 000 victimes. Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et coauteur du sixième rapport du Giec, livre son analyse de cet été catastrophique qui deviendra la norme d’ici à 2050. Il dresse un constat aussi sévère qu’implacable sur le manque d’ambition politique pour lutter contre le changement climatique.

L’été 2022 est-il le signe que nous assistons à l’accélération du changement climatique ?

Christophe Cassou : Nous ne vivons pas une accélération du changement climatique, mais un changement rapide puisque la température moyenne annuelle de la France augmente environ de 0,1 °C tous les trois ans. L’été que l’on vient de vivre est un avant-goût de ceux de 2050. Pourquoi 2050 ? Cet été, l’anomalie – c’est-à-dire l’écart de température par rapport à une période de référence – devrait se situer autour de 2 ou 2,5 °C.