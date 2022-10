5 ans de #MeToo : « Ce n’est pas la culture qui m’a sauvée, mais la lutte »

Victime de violences sexistes et sexuelles, Marie Coquille-Chambel est devenue une figure du mouvement #MeTooThéâtre.

Dans son petit appartement juché au dernier étage d’un immeuble parisien, Marie Coquille-Chambel sourit entre deux taffes de cigarette. Quand on lui demande comment elle va, son regard se fige quelques secondes, puis son sourire s’élargit : « Ça va ! » lance-t-elle, fière comme au lendemain d’une bataille. En plus d’être doctorante et pionne, celle qui fut critique de pièces de théâtre sur YouTube est au cœur des luttes féministes. À 24 ans, cofondatrice du collectif La Relève féministe (1), Marie est l’un des principaux visages du mouvement #MeToo en France. Celui de #MeTooThéâtre, lancé avec d’autres femmes en octobre 2021.

Son combat commence en 2020. Lors du premier confinement, Marie Coquille-Chambel a vécu l’enfer. À trois reprises, « j’ai été frappée, balance-t-elle, stoïque. Coups de poing au visage, dans les côtes, dans le dos quand j’étais à terre, coups de livre, de chaussure. Il m’a tirée par les cheveux, m’a jetée au sol, a tenté de m’étrangler. » « Il » était son compagnon. Un acteur de la Comédie-Française rencontré via Instagram.