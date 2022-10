Aides à la presse : vous avez dit « assistés » ?

En 2020 et 2021, l’État a distribué 196 millions d’euros à quatre cents journaux et magazines, parmi lesquels de nombreux titres, comme Le Figaro ou Le Point, qui se signalent par leur acharnement contre la « dépense publique » et les « allocs ».

Depuis 2012, et « dans un souci de transparence », le ministère de la Culture et de la Communication publie en principe tous les ans la liste des journaux et magazines ayant reçu, au cours de l’année précédente, des aides publiques de l’État : ces dernières ont pour fonction originelle de contribuer à la bonne information du public. En 2021, cependant – et par l’effet, probablement, d’une omission –, la liste des publications ayant bénéficié de ces subsides en 2020 n’avait pas été rendue publique. Cet…