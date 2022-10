« Les extrêmes droites veulent de plus en plus changer l’UE de l’intérieur »

Les récentes victoires de partis d’extrême droite en Suède et en Italie confirment la montée en puissance de ces courants sur le continent. Sous l’effet de cette marée brune que les instances de l’Union européenne, insuffisamment équipées, ne parviennent pas à endiguer, la politique commune pourrait bien être de plus en plus affectée, y compris dans les pays membres où l’extrême droite n’est pas au pouvoir. Anaïs Voy-Gillis, chercheuse en géographie et en géopolitique à l’université de Poitiers décrypte pour Politis les conséquences de cette progression apparemment inexorable.

La montée des extrêmes droites en Europe s’accompagne de reculs concernant les droits fondamentaux, comme l’accès à l’IVG ou les droits LGBTI. L’UE dispose-t-elle de garde-fous pour protéger ces droits ?

Anaïs Voy-Gillis : L’UE a une charte de valeurs, le traité de Lisbonne, que tous les pays membres sont censés respecter. Ces valeurs sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, le respect des droits humains – y compris ceux des personnes appartenant à des minorités.

De manière générale, elles sont caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. De manière effective, tout relève des politiques nationales.