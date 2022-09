Italie : les fascistes au pouvoir face à une gauche en déroute

Monde accès libre

par Patrick Piro ,

Troisième et dernière série d'articles que Politis consacre au Brésil, avant les cruciales élections du 2 octobre prochain. Après le premier volet consacré au contexte politique et le second au retour de la faim, zoom cette semaine sur les communautés indigènes et quilombolas qui se battent contre Bolsonaro et pour défendre leurs terres ancestrales.