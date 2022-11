Aéroports : quand est-ce qu’on atterrit ?

À Lille, Nice ou Marseille, des projets d’extension sont en cours. Tous contribuent à accroître le trafic aérien, en dépit des engagements climatiques du gouvernement et des entreprises.

À une dizaine de kilomètres au sud-est de Lille, les 750 habitants de la commune de Bouvines ont les yeux rivés sur le ciel. Du sommet de l’église, les pistes de l’aéroport de Lille-Lesquin se dessinent, par-delà l’autoroute. « 80 % des avions passent au-dessus de nos têtes à l’atterrissage, dans un bruit infernal puisqu’ils sont à très basse altitude, constate le maire, Alain Bernard. Un jour, une personne a apporté en mairie une feuille sur laquelle elle avait noté tous les passages d’avions entre 22 heures et 6 heures du matin : il y en avait une bonne trentaine ! »

Les nuits ont beau être agitées, ils sont près de soixante-dix maires – accompagnés d’associations et de collectifs citoyens – à batailler contre un projet qui obscurcit encore leur ciel depuis deux ans : une extension de l’aéroport de Lille-Lesquin. Pour des raisons de sécurité, des travaux doivent être engagés afin de remettre les infrastructures aux normes.

Mais la société Aéroport de Lille, dont le groupe de construction Eiffage est l’actionnaire majoritaire, voit plus grand. En juillet 2019, un projet d’extension est lancé pour doubler la surface de l’aérogare et élargir la piste principale. Un chantier à 100 millions d’euros, qui devra être rentabilisé en passant de 2,2 millions de passagers en 2019 à 3,9 millions vingt ans plus tard.