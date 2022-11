« Aucun ours » de Jafar Panahi : en contrebande

Jafar Panahi a été emprisonné par le régime des mollahs le 11 juillet de cette année. Le cinéaste était venu manifester devant la prison d’Evin, à Téhéran, pour exiger la libération de deux de ses confrères, Mohammad Rasoulof et Mostafa Al-Ahmad, incarcérés trois jours plus tôt. Ceux-ci avaient signé un appel sur les réseaux sociaux demandant aux forces de l’ordre d’arrêter de menacer les civils avec leurs armes à feu pendant les manifestations. Aucun ours, Jafar Panahi, 1 h 47.

Jafar Panahi était sous le coup d’une condamnation, prononcée en 2010, à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de réaliser et d’écrire des films, de voyager et de s’exprimer dans les médias, pour avoir protesté contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique d’Iran. Il vivait depuis sous un régime de liberté conditionnelle. Révoqué, donc, ce 11 juillet.