Info Politis : les élus communistes veulent faire de Paris une ville « zéro mort au travail »

Le groupe Communiste et citoyen (GCC) va proposer au Conseil de Paris un texte qui s’attaque à la problématique des accidents de travail. Avec un objectif ambitieux : faire de Paris une ville « zéro mort au travail ».

Le 18 mars 2022, Moussa Gassama nettoie les vitres du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Il fait une chute mortelle. Deux mois plus tard, c’est M. Konaté qui meurt au fond d’une tranchée sur un chantier de rénovation de conduites de gaz à Odéon (Paris). Samir Bey, lui, décède fin juin en dépannant une voiture sur l’autoroute A4 près de la capitale. Ces noms, ces histoires ne doivent pas spécialement vous parler. Et pour cause, elles n’ont que peu été traitées - ou de manière…