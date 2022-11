Jean-Claude Renard, la plume et la vie

Notre collègue est décédé la semaine dernière. Son regard et son écriture aiguisés manqueront fortement à Politis, à ses collègues et amis. Retour sensible sur le parcours d’un homme gourmand et généreux.

Du fait de son nom à consonance carnassière, certain·es, sans doute plus anglophones, le surnommèrent « le Fox » ; mais davantage parmi les collègues et amis l’interpellaient affectueusement par un « Volpe », mot qui (même s’il est féminin en italien) signifie « renard ». C’est que notre journaliste à la plume toujours acérée avait un tropisme affirmé pour le pays et la langue de Dante. Auteur de nombreux guides sur la Péninsule (Michelin, La Découverte…), qu’il avait sillonnée de long en large des années…