En hommage à Jean-Claude Renard, journaliste à Politis

Jean-Claude Renard, journaliste à Politis depuis 1996, nous a quittés dans la nuit des 29 et 30 octobre. Voici un petit aperçu de son travail en 12 articles, qui témoignent de l’acuité de son regard, de l’exigence de son écriture et de sa curiosité, lui faisant aborder nombre de personnalités et de sujets d’horizons divers.