L'utopie « concrète » du premier mur d’escalade en France

Au début des années 1980, trois professeurs d’EPS du lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes et leurs élèves décident de créer en autonomie le premier mur d’escalade en intérieur de France. Récit d'une aventure singulière.

Tous les mercredis après-midi, la vingtaine d’élèves de l’AS Escalade du lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes grimpent sur une pièce d’archéologie de la discipline. La paroi construite dans le gymnase de leur établissement est le premier mur d’escalade en intérieur de France. L’ajout de pans modernes de couleurs différentes lui a donné un caractère unique, à la manière d’une chemise dont les coudes auraient été rapiécés.

Cette œuvre de sept mètres de haut et de 300 mètres carrés a été pensée, dessinée et construite par trois professeurs d’EPS, un architecte militant et les élèves du club d’escalade de 1981 à 1983. « Le support est bien pensé, juge le professeur d’EPS présent ce mercredi après-midi d’octobre. Mais il n’y a pas les dernières évolutions, notamment la possibilité de changer les prises de place. »

Une de ses collègues ajoute : « Ce n’est pas une voie pour être champion mais, en revanche, tout le monde peut arriver en haut. » Passionnée par l’aventure autogestionnaire, politique et utopique du mur, elle prend le temps de la raconter à ses élèves à chaque début d’année.