Macron, sans pression

La semaine dernière, Le Monde, quotidien vespéral dit« de référence », a mis en ligne sur son site un article dont le titre était : « Immigration : sous pression de la droite et de l’extrême droite, Macron veut afficher sa fermeté ».

Selon les auteures de ce dense papier, le chef de l’État français et « le gouvernement » se trouvaient alors « sur la défensive », car les droites réactionnaires (unies encore une fois dans la xénophobie) leur faisaient reproche de s’être enfin décidés à accueillir l’Ocean Viking – ce bateau, chargé de 234 migrant·es secouru·es par l’ONG SOS Méditerranée, qui avait erré en mer pendant trois semaines avant d’être finalement autorisé, le 11 novembre, à accoster à Toulon.

Nous savons comment Emmanuel Macronet ses affidé·es se sont sorti·es de ce mauvais pas : quelques jours après qu’Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, avait déclaré avec des trémolos dans la voix que « la France » s’était grandie en accueillant ces migrant·es – car, avait-il expliqué, « nous ne pouvions pas mettre en danger des femmes, des hommes et leurs enfants » –, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, s’est quant à lui fait une gloire de trompeter devant l’Assemblée nationale, et dans un premier temps, que 44 rescapés de l’Ocean Viking allaient être [promptement expulsés du territoire français]((1){: }. Puis, dans un second temps, ses services ont fièrement proclamé que, « sur les 234 migrants rescapés, 123 font l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire en France ».

Dans la vraie vie, quand Macron gouverne à l’extrême droite, c’est parce qu’il le veut bien. Parce que ça lui plaît.

C’est ce que Le Monde appelle « afficher sa fermeté sous la pression de la droite et de l’extrême droite ». Car, comme l’explique Gérard Collomb, ancien ministre « « « socialiste (1) » » » de l’Intérieur, complaisamment cité par le journal du soir : si Macron « n’a pas une ligne ferme maintenant, Marine Le Pen passera la prochaine fois ! ».

Abracadabra ! Par la magie de ces mots écœurants, Emmanuel Macron, qui a bien sûr avalisé l’expulsion de plus de la moitié des migrant·es dont Olivier Véran déclamait quelques jours plus tôt que la France ne pouvait bien sûr pas les « mettre en danger », devient un héros de la résistance à l’extrême droite : si ce pauvre président a dû se résoudre à ce triste dénouement, c’est pour l’excellente raison qu’il souhaite empêcher qu’une Pen soit élue en 2027.

Si ce pauvre président cède à la pression de la droite et de l’extrême droite, c’est bien évidemment pour les contrer – what else ?

Dans la vraie vie, bien sûr, quand Macron gouverne à l’extrême droite, c’est parce qu’il le veut bien. Parce que ça lui plaît.

D’ailleurs – l’as-tu remarqué ? –, jamais la pression de la gauche et de l’extrême gauche ne l’a fait renoncer à l’une des révoltantes « réformes » antisociales par lesquelles il prend aux pauvres pour donner aux riches – et si ça se trouve, même Le Monde finira par s’en apercevoir.

(1) Je l’écris volontairement avec beaucoup de guillemets.