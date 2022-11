McKinsey a-t-il financé la campagne de Macron en 2017 ?

La justice s'est saisie de la question. Selon Le Parisien, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire pour des chefs de « favoritisme » et de « financement illégal de campagne électorale ».

Cet article est en accès libre. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas se financer avec la publicité. C’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance : achetez Politis , abonnez-vous .

Et une nouvelle enquête s’ouvre sur les pratiques opaques de la macronie ! Mais cette fois-ci, elle met directement en cause Emmanuel Macron, en s'intéressant au financement de sa campagne présidentielle de 2017. Cette nouvelle enquête ouverte courant novembre vise, selon Le Parisien, à éclaircir la nature des liens étroits qui unissent la présidence de la République et l’entreprise américaine de conseil McKinsey.

Elle fait suite aux investigations menées lors d’une première procédure ouverte au printemps pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale » visant notamment McKinsey. À cette occasion, le siège parisien avait été perquisitionné le 24 mai dernier. C’est suite aux éléments recueillis à cette occasion que le Parquet national financier (PNF) a décidé d’élargir les investigations à des chefs de « favoritisme » dans l’attribution des marchés publics et de « financement illégal de campagne électorale ».

Trois juges désignés

Trois juges d’instruction ont été désignés à cette fin, dont le fameux juge Serge Tournaire, doyen du pôle financier au tribunal judiciaire de Paris. Surnommé « L'incorruptible », il a instruit les dossiers politico-financiers les plus emblématiques de la dernière décennie dont l‘affaire Fillon, celle du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy ou encore l’affaire Bygmalion.

Dans l’affaire McKinsey qu’il récupère désormais, c’est le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, publié le 17 mars 2022, qui avait mis le feu aux poudres. Les sénateurs, avaient mis en évidence l’évolution inquiétante du nombre de contrats conclus entre l’État et ces entreprises de consultants qui avaient « plus que doublé » entre 2018 et 2021 atteignant un montant record d’un milliard d’euros l’an dernier !

En parallèle, on y apprenait que McKinsey n’avait payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020, bien que son chiffre d’affaires français ait été estimé à 329 millions d’euros en 2020.