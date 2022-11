Mégabassines : un long week-end de représailles

Interdictions préfectorales, répression musclée et accusations d’« écoterrorisme » : la répression du mouvement contre le chantier de la retenue d’eau de Sainte-Soline est encore montée d’un cran.

S 'il y a eu de la violence dans les deux camps, il y a quand même un déséquilibre des forces entre d’un côté des bouts de calcaire et, de l’autre, des grenades GM2L et des tirs de LBD à la tête », confie Julien, encore choqué de la manifestation de la veille et venu soutenir ses camarades en garde à vue devant le commissariat de Ruffec, en Charente.

Le nouvel épisode de cette « guerre de l’eau » dans les Deux-Sèvres a connu une étape qui fera date, le week-end des 29 et 30 octobre à Sainte-Soline. L’interdiction du rassemblement par la préfecture, les routes bloquées le matin même et la présence d’environ 1 600 gendarmes et de quelques hélicoptères n’auront pas découragé les opposants au chantier.

Venus à près de 7 000, le samedi 29, à l’appel de près de 150 organisations (dont Les Soulèvements de la Terre, Bassines non merci et la Confédération paysanne), le chantier en question avait tout d’un symbole de cette lutte contre les mégabassines qui dure depuis cinq ans.