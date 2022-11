Murmuziek : des voix qui brisent les barreaux

Collaboration entre des artistes et des détenus, le projet Murmuziek se dévoile sous la forme d’un album imparable orienté vers un rap en liberté.

Proposer à des prisonniers des moments d’évasion propices à la création, les amener à trouver des formes d’expression durant leur période de détention, faire advenir leur(s) parole(s) et les mettre en musique : tel est le postulat sur lequel s’est fondé Murmuziek. Murmuziek, Murmuziek (GNiGNiGNiGNiGNi), murmuziek.bandcamp.com

Conduit à Bruxelles entre janvier 2018 et septembre dernier, avec des détenus de la prison de Forest, ce projet socio-artistique casse-murailles a été mis en place par le centre culturel Jacques-Franck – qui se trouve dans le quartier de Saint-Gilles, non loin de la prison – en collaboration avec le Service laïque d’aide aux justiciables et aux victimes.