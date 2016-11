Commission européenne : Dérapages contrôlés

La Commission européenne a réaffirmé sa « confiance » à l’égard de Günther Oettinger, commissaire (allemand, CDU) à l’Économie et à la Société numérique, qui sera même promu au Budget et aux Ressources humaines le 1er janvier. Le commissaire, adepte des dérapages racistes et sexistes, vient pourtant d’être critiqué pour avoir voyagé en mai dernier à bord du jet privé de l’homme d’affaires et lobbyiste allemand Klaus Mangold, réputé proche du Kremlin, afin de rencontrer, à Budapest, Viktor Orban, Premier ministre ultra-autoritaire de Hongrie. « Ceci n’est pas un conflit d’intérêts, cela s’applique souvent », a rassuré l’un des porte-parole de la Commission…