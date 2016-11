Mélenchon 2.0

Alors que sa dernière vidéo a dépassé les 100 000 vues en trois jours, Jean-Luc Mélenchon apparaît de plus en plus comme « l’homme politique le plus populaire de YouTube. »

Sur la plate-forme de partage de vidéos, le candidat à la présidentielle de 2017 est en campagne. Se revendiquant « la première chaîne d’un homme politique », Jean-Luc Mélenchon rencontre un certain succès depuis la rentrée 2016 avec plus de 77 500 abonnés. Il faut dire que le candidat ne chôme pas et accentue sa présence numérique : entre septembre et octobre, il a sorti pas moins de 29 vidéos.

« Ce qu’il fait est extrêmement intéressant », analyse Hugo Travers, qui réalise des vidéos politiques et s’est fait notamment connaître en interviewant les candidats de la présidentielle. « Ce qui me plaît c’est qu’il reprend les codes de YouTube, et surtout qu’il assume de les reprendre. » Comme les autres vidéastes, Jean-Luc Mélenchon répond aux commentaires et reprend le vocabulaire propre à la plate-forme, comme lorsqu’il réalise une vidéo Foire Aux Questions (FAQ).

Mais ses vidéos obéissent aussi à la « logique youtubeuse » : sur sa chaîne, le candidat propose des longs formats sous les rubriques « Émissions et passages médias » ou « Discours et meeting », mais aussi des extraits plus courts, des « pastilles » dans le jargon, plus facilement diffusables sur les réseaux sociaux.

Mais ce sont surtout ses vidéos sous forme d’épisodes récurrents qui ont le plus de succès. Notamment sa « revue de la semaine », lancée le 8 octobre, dont l’épisode sur les élections américaines a été vu plus de 158 000 fois.

« Recréer un lien entre les jeunes et la politique »

C’est donc l’ouverture d’une campagne présidentielle en rupture avec les médias dits « traditionnels » et notamment la télévision. « C’est une façon pour moi de construire un média qui me permet de contourner les autres médias. Alors si vous voulez savoir ce que j’ai à dire, venez là. Et ils seront bien tous obligés d’y passer, grâce à vous qui aurez tous cliqué. C’est aussi une manière de lutter, de procéder de cette façon », explique Jean-Luc Mélenchon dans sa troisième vidéo.

À travers YouTube, c’est principalement aux jeunes que le candidat s’adresse, parfois directement dans les commentaires voire dans ses vidéos, comme il l’a fait à la suite d’un sondage polémique sur le forum de jeuxvideo.com. Ce sondage invitait les internautes à voter entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, les deux candidats ont fini au coude à coude. Une surprise que le politicien ne manque pas de souligner en remerciant les jeunes du forum dans une de ses vidéos. « Je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu’ils ont dit des choses sympas pour moi, donc à mon tour je dis : vive le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com »

« YouTube c’est peut être une des solutions possibles au problème de l’abstention des jeunes, explique Hugo Travers. Avec sa chaîne, Jean-Luc Mélenchon arrive à recréer un lien entre les jeunes et la politique. »