Colonisation israélienne : Molle protestation européenne

C’est le journal israélien Haaretz qui l’a révélé : à la suite de la décision d’Israël d’accélérer les constructions dans les colonies de Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et compte tenu de l’adoption de la loi qui permet l’expropriation de terres palestiniennes privées, la conférence entre Israël et l’Union européenne (UE), prévue pour le 28 février, a été ­reportée sine die. Plusieurs pays, dont la France, la Suède, l’Irlande, les Pays-Bas et la Finlande ont exprimé leur opposition à la tenue de cette conférence. Une réaction a minima alors que les Palestiniens demandent la suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël tant que l’État hébreu ne se conformera pas au droit international.