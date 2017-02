Hamon : Un goût de gauche

Benoît Hamon a révélé son équipe de campagne à la sauce « rassemblement ». D’abord une bonne dose d’aubrysme, avec l’arrivée à la direction de la campagne de Jean-Marc Germain – ancien directeur de ­cabinet de Martine Aubry, époux d’Anne Hidalgo et ancien soutien de Vincent Peillon. Ajoutez une ration de ­« montebourgeois » au porte-parolat, avec Aurélie Filippetti et Jérôme Guedj. Une pincée de ­vallsistes : Luc Carvounas au « conseil des parlementaires » et Didier Guillaume, ancien directeur de la campagne de Manuel Valls, au conseil politique.

Mais l’ingrédient secret de Benoît Hamon pour redonner du goût au coulis socialiste s’avère être les personnalités non encartées : l’économiste Thomas Piketty, la sociologue Dominique Méda, l’universitaire François Gemenne ou encore la philosophe Sandra Laugier avec, cerise sur le gâteau, quarante citoyens volontaires.