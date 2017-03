Même s’il s’en défend, Emmanuel Macron veut remplacer le système actuel de retraite par répartition par un système individualisé.

C’est dit avec le sourire, mais c’est bel et bien un big bang qu’Emmanuel Macron propose sur le dossier des retraites. Le candidat d’En marche ! a défendu, jeudi 2 mars, avec sa rhétorique habituelle, floue et ampoulée, « un système universel de retraite » pour mettre fin à la complexité et à « l’injustice » du modèle actuel, garantir « les mêmes droits pour tous », sans un euro de baisse des pensions ni le moindre report de l’âge légal de départ à la retraite. Mais, entre les lignes, il propose de faire…