Selon nos informations, les services du ministère du Travail ont commencé à plancher sur l’avant-projet de loi d’habilitation, qui autorisera le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnances (quasi-décrets-lois rédigés par le gouvernement). Tous les syndicats ont lancé des messages d’avertissement contre le calendrier extrêmement serré, qui doit aboutir d’ici à septembre.

FO et la CFDT, cependant, n’ont pas d’opposition de principe à la méthode des ordonnances. À condition qu’un accord de fond soit trouvé. Or, les trois chantiers concernés sont particulièrement sensibles : donner la primeur aux négociations d’entreprise en matière de salaire et de conditions de travail, plafonner les dommages et intérêts aux prud’hommes, et fusionner les institutions représentatives du personnel. Emmanuel Macron devrait donc multiplier les gestes forts envers la CFDT.