Dire qu’un pays qui colonise un peuple ne peut pas être une démocratie trouve ces jours-ci une nouvelle confirmation en Israël. La colonisation suffirait à confirmer cette affirmation d’un seul point de vue moral. Mais la dérive autoritaire ne s’arrête pas là.

Après avoir engagé une chasse aux sorcières contre les associations dénonçant les crimes qui résultent de la colonisation, le gouvernement israélien vient de bâillonner la radio et la télévision publiques, jugées trop critiques. Le son et l’image ont brutalement été interrompus le 9 mai. Et Israël s’est réveillé le 15 mai au matin au son d’une nouvelle radio publique que l’on imagine à la botte du gouvernement Netanyahou.