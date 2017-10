Des ONG quittent les États généraux de l’alimentation

En cause : le manque d’ambition et l’absence de débat de fond sur la solidarité internationale.

Oxfam France, Action contre la faim, le Secours catholique-Caritas et Agronomes et vétérinaires sans frontières ont quitté les États généraux de l’alimentation. En cause : « le manque d’ambition […] et l’absence de tout débat de fond sur la solidarité internationale ». Le gouvernement aurait voulu éviter les sujets qui fâchent : l’accaparement des terres ou sa participation à la Nouvelle Alliance du G7 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette initiative portée par l’agrobusiness « met en péril les agricultures paysannes africaines et les droits des populations vulnérables ».