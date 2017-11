Hervé Kempf (Reporterre) : La liberté court encore

Comme le loup de la fable de La Fontaine, dans les médias indépendants, on vit frugalement, mais on est bien.

On n’a pas mieux parlé de l’indépendance que La Fontaine, dans sa fable « Le Loup et le Chien ». Vous connaissez l’histoire, qui mériterait d’occuper tout l’espace de ce billet : un loup famélique rencontre un chien fort et gras, qui lui vante l’agrément de sa condition. Rejoignez-moi, dit le chien. Le loup : « Que me faudra-t-il faire ? — Presque rien, dit le chien : donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiant ; flatter ceux du logis, à son maître complaire ; moyennant quoi votre salaire sera…