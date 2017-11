Médias : L’indispensable regard critique

L’indépendance n’est pas seulement économique, comme en témoignent les controverses autour de la création de la web télé Le Média.

Le 25 septembre, paraissait dans Le Monde une tribune annonçant la création prochaine d’un nouveau média « fondamentalement alternatif par sa gouvernance, son modèle économique et son fonctionnement ». Une web télé généraliste, « indépendante, pluraliste, humaniste et antiraciste, féministe »… Ambition affichée : « Bâtir un espace commun et visible, influent et fraternel, un espace qui agrège et rassemble des initiatives citoyennes. » Le « Manifeste pour un nouveau média citoyen » était signé par quelques…