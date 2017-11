Ivan du Roy (Bastamag) : Incarner un contre-pouvoir

Si la censure politique n’a plus cours, la résistance au pouvoir des multinationales se fait au prix d’une grande précarité. Malgré cela, les médias libres font preuve de diversité et de richesse.

À chaque période son modèle d’indépendance de la presse. Dans les années 1970, ce sont les premières « radios libres », et littéralement pirates car illégales, qui érodent peu à peu le monopole des ondes détenu par l’État et l’ORTF. Trente ans plus tôt, c’est face à une presse collaborationniste, autorisée par l’occupant et le régime de Vichy, qu’émergent les journaux de la Résistance, imprimés et diffusés clandestinement par des hommes et des femmes au péril de leur vie. Encore avant, lors du premier…