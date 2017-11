Michel Gairaud (Le Ravi) : Choisir de qui on dépend

Nous sommes les esclaves consentants de ceux qui ont compris qu’un journal libre ne s’achète pas mais se finance.

Ne nous racontons pas d’histoires : on est toujours dépendant. L’important, c’est de savoir de quoi, de qui et pourquoi. En 2018, cela fera quinze ans que le mensuel Le Ravi fait vivre une presse régionale « pas pareille » en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’objectif n’a pas varié : défendre un journalisme irrévérencieux vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir — politique, économique, etc. — afin de décrypter le fonctionnement et les dysfonctionnements de la démocratie locale. D’où une ligne éditoriale…