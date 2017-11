S’est installée l’idée que les impôts sont une chose affreuse.

Le scandale des « Paradise Papers » est sur la place publique. Il est maintenant sûr que 350 milliards d’euros sont escroqués chaque année aux États, dont 120 aux États européens et 20 à l’État français. Ces sommes recouvrent l’optimisation fiscale (200 milliards pour le monde, 60 pour l’Europe et 10 pour la France) et l’évasion ou la fraude pour le reste. Il est aussi confirmé que les paradis fiscaux ont pour noms en Europe : Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni avec ses îles. Et que les…