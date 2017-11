Patrick Simon : « Défendre la synthèse de la diversité culturelle »

Patrick Simon, directeur de recherche à l’Ined, oppose au modèle républicain d’intégration la construction nécessaire d’une cohésion des différences, en accord avec les dynamiques sociales.

La dénonciation permanente d’un « péril » musulman révèle le malaise de la société française face à ses transformations profondes. Cette fixation sur la diversité culturelle cristallise les angoisses et les peurs provoquées par la globalisation capitaliste, la déconstruction de l’État social et l’émergence d’une égalité plus effective entre les minorités ethno-raciales ou religieuses et la majorité historique. Même une certaine gauche de transformation sociale est entrée dans un dérangeant chorus avec les…