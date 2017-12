Catalogne : Divisés, les indépendantistes infligent un camouflet à Rajoy

Le bloc indépendantiste, arrivé en tête aux élections régionales convoquées par Madrid, va désormais devoir faire face à ses propres fractures internes et aux obstacles judiciaires pour constituer sa majorité.

Résultat familier à l’issue d’élections hors du commun. Le « bloc indépendantiste », constitué de la coalition du président destitué Puigdemont « Junts per Catalunya » (« Ensemble pour la Catalogne »), de la gauche ERC et des anticapitalistes de la CUP, a réussi hier soir, par l’addition des fauteuils de ses composantes, à reconduire sa majorité au Parlement catalan à l’issue d’élections convoquées par Madrid, dans le cadre d’une campagne ayant atteint un niveau de polarisation maximale et une mobilisation…