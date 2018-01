BCE : la démocratie attendra

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

L’heure est cruciale. Les ministres des Finances de l’Eurogroupe doivent remplacer dans les prochaines semaines le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), « premier acte d’un renouvellement en profondeur de [son] directoire », selon un collectif d’universitaires, signataire d’une tribune parue le 22 janvier dans Le Monde. Or, affirme le collectif, la BCE agit désormais « en véritable “co-gouvernant” de la zone euro », ce qui justifierait un processus transparent de nomination impliquant le Parlement européen. Rien de tel n’est prévu pour l’heure, et les signataires craignent que ce processus n’aboutisse, « dans la plus grande indifférence », à la nomination du ministre de l’Économie espagnol, Luis de Guindos, ancien président exécutif pour le Portugal et l’Espagne de ­Lehman Brothers, la banque au cœur de la crise financière.