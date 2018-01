Bitcoin : après l’hystérie, atterrissage difficile

Environ + 200 % entre novembre et décembre, – 50 % un mois plus tard, lundi 22 janvier, et des soubresauts de plus en plus erratiques : le cours du Bitcoin est devenu fou. Et une dégringolade commence, à la suite des annonces de la Corée du Sud, qui compte l’interdire, et de la Chine, qui envisagerait d’empêcher la création du Bitcoin, particulièrement énergivore.

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle, opaque, qui garantit l’anonymat de ses utilisateurs, en sécurisant les paiements grâce à un historique des transactions, distribué entre les utilisateurs (la « blockchain »). Née d’un idéal émancipateur, elle a peu d’utilité concrète, hormis pour des trafics et blanchiments en tout genre. Et elle est surtout devenue un objet de pari totalement hors de contrôle, que s’arrachent des spéculateurs souvent amateurs, gonflés par un vent de confiance.

Mais toutes les bulles finissent par exploser. On attend donc avec appréhension que le vent vire à la panique. Car, cet hiver, les bourses américaines ont commencé à jouer, elles aussi, à se faire peur avec le Bitcoin.